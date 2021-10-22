العراق: رد 174 طعناً على الانتخابات وقبول 7

هدى جاسم ( بغداد )

تواصل الكتل والشخصيات السياسية في العراق مشاوراتها حول الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات رفض 174 طعناً، وقبول 7 فقط.

وواصلت القوات الأمنية انتشارها الميداني حول مداخل ومقتربات المنطقة الخضراء المغلقة بالكامل، مع انتشار أنصار الفصائل المسلحة، التي وجه لها الشعب العراقي ضربة قوية في الانتخابات، وهو ما أدى إلى خسارتها لكثير من المقاعد التي كانت تسيطر عليها في البرلمان السابق. وذكر بيان للمفوضية أنها «باشرت، أمس، دراسة الطعون المقدمة إليها، وجرى تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين».

وأضاف البيان: «بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعناً وقبول 7 منها كانت مدعمة بالأدلة».