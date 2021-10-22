الإمارات: ضرورة توحيد الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبي

أبوظبي (وام)

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي عقد في العاصمة الليبية «طرابلس»، بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

ورحب معاليه بخطة العمل التي وقعت عليها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومتواز ومتسلسل، موضحاً أن هذا الأمر سيدعم تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الليبية.

كما عبر معاليه عن وقوف وتضامن دولة الإمارات مع حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي الشقيق، وتطلع دولة الإمارات للبناء الفاعل والإيجابي على الإنجازات التي تحققت حتى الآن، بجهود الحكومة والمؤسسات الليبية المعنية، وبدعم ومؤازرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

ودعا معاليه إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبي الشقيق وحكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية الليبية «5+5»، وكافة المؤسسات الليبية المعنية من إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية. كما توجه معاليه بالشكر إلى حكومة الوحدة الوطنية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا المؤتمر الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت الوفود العربية والدولية المشاركة في المؤتمر الوزاري، الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس أمس الأول، أكدت ضرورة التزام السلطة التنفيذية الجديدة بخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، والتي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر، وضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من ليبيا في أقرب الآجال، حسبما أفاد وزراء خارجية وممثلين عن دول عربية وأجنبية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية ووفد أممي رفيع المستوى.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش: إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي اختتم أعماله أمس بصدور بيان ختامي، يشدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة، من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر.

وقالت المنقوش: جرى التأكيد على الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا، والتزامها التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

وأكدت المنقوش، في بيان، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر المقبل، موضحة أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية، مشددة على دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة التي عُقدت بجنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري.