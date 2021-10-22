مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: نشر مراقبين أمميين في ليبيا بالتزامن مع سحب المرتزقة

حسن الورفلي (بنغازي)

كشف مسؤول عسكري ليبي عن تفاصيل وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة إلى العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن عدداً آخر من المراقبين سيصل للبلاد خلال الأسابيع المقبلة لمساعدة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في تفعيل ما جرى الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020.

وأكد المسؤول العسكري، الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن نشر المراقبين الأمميين في المنطقة الوسطى سيتم بالتزامن مع سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ترتيبات تنسقها بعثة الأمم المتحدة للدعم، لعقد اجتماع للجنة «5+5» في إحدى دول الجوار الليبي لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع طلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن.

وسيعمل المراقبون الأمميون على دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع المراقبين الليبيين الذين عينتهم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحفي لها، أمس، أن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، والمبعوث الأميركي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكدا خلال مشاركتهما في مؤتمر دعم واستقرار ليبيا أهمية الجهود التي تبذلها ليبيا للتحضير لانتخابات وطنية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل، والدعم الأميركي لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا.