بايدن وماكرون يناقشان تعزيز الدفاع في أوروبا

البيت الأبيض

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بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية، الجهود التي يتعيّن بذلها من أجل تعزيز الدفاع في أوروبا، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأوضحت الرئاسة الأميركية، في بيان، أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى لقاء الرئيس ماكرون في وقت لاحق من الشهر الحالي في روما حيث سيواصلان البحث في الملفات الكثيرة المتّصلة بالتعاون الفرنسي-الأميركي".

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي ستزور باريس يومي 11 و12 نوفمبر المقبل وستلتقي الرئيس ماكرون.

وأوضحت الرئاسة الأميركية أن هاريس وماكرون "سيبحثان في أهمية العلاقة عبر المحيط الأطلسي من أجل السلام والأمن في العالم وسيشددان على أهمية شراكتنا في التصدي للتحديات التي تواجه الكوكب على غرار كوفيد-19 والأزمة المناخية مرورا بقضايا الساحل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

تأتي هذه الاتصالات لتجاوز أزمة دبلوماسية بعد أن ألغت أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق مع واشنطن ولندن الشهر الماضي.

المصدر: آ ف ب