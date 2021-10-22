قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إن دول مجموعة السبع اتفقت على مجموعة مشتركة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات عابرة الحدود والتجارة الرقمية. ووصف الاتفاق بأنه اختراق يمكن أن يحرر تجارة بمئات المليارات من الدولارات. توصل وزراء التجارة في دول المجموعة إلى الاتفاق في اجتماع في لندن اليوم الجمعة. يرسي الاتفاق نهجا وسطا بين نظم حماية البيانات المقيدة باللوائح بشكل كبير في الدول الأوروبية ونهج الولايات المتحدة الأكثر انفتاحا. جاء في البيان، الذي تولت بريطانيا إصداره باسم المجموعة "نحن نعارض الحمائية الرقمية والسلطوية. واليوم، تبنينا مبادئ التجارة الرقمية لمجموعة السبع والتي ستكون مرشدا لنهج مجموعة السبع إلى التجارة الرقمية". أضاف البيان أن المبادئ تغطي الأسواق الرقمية المفتوحة، وتدفقات المعلومات عابرة الحدود، ووسائل الحماية للعمال والمستهلكين والشركات. كما تغطي نظم التجارة الرقمية والحوكمة العالمية العادلة والشاملة. وجاء في وثيقة مرفقة "يجب أن نعالج العقبات غير المبررة أمام تدفقات البيانات عابرة القارات بينما نواصل معالجة الخصوصية، وحماية البيانات، وحماية حقوق الملكية الفكرية". وقال مسؤول بريطاني مطلع على الاتفاق "هذا الاتفاق اختراق حقيقي جاء نتيجة جهد دبلوماسي شاق".