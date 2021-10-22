أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات بوباء كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه قبل أسبوع على بدء قيود جديدة بهدف الحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وذكرت السلطات الصحية أن 1064 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي زيادة قياسية لليوم الرابع. في حين سجلت الإصابات زيادة قياسية أيضاً لثاني يوم على التوالي بلغت 37141 إصابة. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين إعلان الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى السابع من نوفمبر المقبل "عطلة من العمل" سيوفر فرصة لكسر سلسلة العدوى، لكنه وصف الوضع بأنه "شديد الصعوبة". ولم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية احتمال تطبيق المزيد من الإجراءات بعد السابع من نوفمبر، وأرجع الوضع مرة أخرى إلى عدم الإقبال على التطعيم. وأبلغ بوتين السلطات المحلية بأنها تملك حق تطبيق المزيد من الإجراءات عند الضرورة. وأمرت موسكو السكان غير المطعمين، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، بالبقاء في منازلهم لستة أشهر بدءاً من يوم الاثنين. واعتباراً من الخميس المقبل، ستعيد العاصمة الروسية فرض أشد إجراءات إغلاق منذ يونيو العام الماضي إذ ستسمح باستمرار فتح المتاجر الأساسية فحسب مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.