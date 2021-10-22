فاوتشي يعلق على خلط لقاحات كورونا في الجرعة المعززة

عجوز تتلقى جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة

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علق الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على مسألة الخلط بين لقاحات مختلفة مضادة لفيروس كورونا المستجد في الجرعة المعززة.

وقال فاوتشي إن بالإمكان أخذ جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 مختلفة عن نوع الجرعة السابقة. لكنه أوصى بأخذ الجرعة المعززة من اللقاح الذي أخذت منه الجرعة الأولى إن كان متاحاً.

وقال فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" التلفزيونية الأميركية "نوصي بشكل عام أن تكون الجرعة المعززة من النوع الذي تلقيته في البداية".

وأضاف "لكن لسبب أو لآخر، ربما تفرض ظروف مختلفة نفسها، سواء فيما يتعلق بمدى توافر النوع أو لمجرد أسباب شخصية، حينها بوسعك أن تتلقى نوعاً مغايراً".

وأوصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس، الناس بأخذ جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 بالنسبة لمن تلقوا جرعات من لقاحي "مودرنا" و"جونسون آند جونسون". وقالت إن بالإمكان اختيار لقاح مختلف عما تلقوه سابقاً.

وفتحت التوصيات الباب أمام متلقي جرعة لقاح "جونسون آند جونسون" الواحدة لأخذ جرعة من لقاحي "فايزر" أو "مودرنا" اللذين أظهرا قدراً أكبر من الحماية في العديد من الدراسات.

المصدر: آ ف ب