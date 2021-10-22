بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

بوتين يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هي الأولى منذ تسلم الأخير منصبه.

تولى بينيت منصبه في يونيو الماضي خلفًا لبنيامين نتنياهو الذي بقي في السلطة 12 عامًا وكانت تربطه علاقات وثيقة مع بوتين.

وقال بوتين، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة سوتشي على البحر الأسود، إن البلدين لديهما علاقات "فريدة" وأعرب عن أمله بـ"استمرارية (...) علاقة الثقة" التي بناها مع الحكومة الإسرائيلية السابقة.

وتوجّه بينيت لبوتين بالقول إن إسرائيل تراه "صديقًا حقيقيًا للشعب اليهودي".

وقال بينيت عند توجهه إلى سوتشي إن علاقات إسرائيل مع روسيا هي "عنصر مهم" في سياسة إسرائيل مع الخارج وذلك بسبب "ملايين الناطقين بالروسية في إسرائيل والذين يشكّلون جسرًا بين البلدين".

وأشار مكتب بينيت، الأسبوع الماضي، إلى أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيُناقشان برنامج إيران النووي.

وموسكو من الموقّعين على اتفاق مبرم عام 2015 ينصّ على رفع جزء من العقوبات الدولية على إيران مقابل التزامها بتقليص كبير لبرنامجها النووي ووضعه تحت رقابة الأمم المتحدة.

المصدر: آ ف ب