طالب رؤساء وزراء الولايات الألمانية الـ16، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية بالإبقاء على إطار عمل قانوني، في مختلف أنحاء البلاد، لفرض قيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا. وجاء، في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء ولاية شمال الراين-فيستفاليا نيابة عن رؤساء الوزراء إنهم يرون "أنه من الأهمية بشكل بالغ أن يتم السماح للولايات بخيار اتخاذ الإجراءات المناسبة المطلوبة، لفترة محدودة، للحيلولة دون انتشار مرض كوفيد-19". جاء ذلك في معرض رد رؤساء الوزراء على اقتراح من وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، مفاده أن بنود الطوارئ الحالية، يتعين أن تنتهي، عندما ينقضي تفويضهم البرلماني في 25 نوفمبر المقبل. جاء رد رؤساء الوزراء، الذي تم تمريره، في نهاية اجتماع، استمر يومين في مدينة كونيجسفينتر، في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بشكل مطرد. وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات قد أفاد، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن نحو ثلثي سكان البلاد قد تلقوا تطعيما كاملا، من جرعتين، ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، وسط ارتفاع مطرد في حالات الإصابة. وحذر المعهد، في تقريره الأسبوعي الصادر أمس الخميس، من ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 خلال الأشهر المقبلة. وقال المعهد في تقريره "يتوقع أن تتسارع وتيرة الزيادة في عدد الإصابات خلال فصلي الخريف والشتاء". وأشار المعهد إلى الزيادة الملحوظة في عدد المصابين بالفيروس داخل المنشآت الطبية، ومرافق الرعاية ودور المسنين. وبحلول اليوم الجمعة، تلقى إجمالي 66,1 في المئة من سكان ألمانيا جرعتين من لقاحات كورونا، بينما حصل 69,1 في المئة على جرعة واحدة، على الأقل.