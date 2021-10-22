مقتل جندي وجرح آخرين بهجومين في بوركينا فاسو
قتل جندي من بوركينا فاسو، وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجومين، أحدهما بعبوة ناسفة في شمال البلاد، كما أفادت مصادر أمنية وحكومية الخميس.
وقال مصدر أمني إن «أحد الحراس تعرض الأربعاء لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة تنوالبوغو، أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين».
وأضاف المصدر نفسه «في وقت سابق من صباح (الأربعاء) أصيب ثلاثة جنود آخرين في هجوم آخر على مفرزة ناميسيغيما» في وسط شمال البلاد.
ووفقا لمصدر حكومي، فإن هذا الهجوم نفذته «مجموعة تضم عددا من المسلحين» موضحا أن «سرعة العناصر الموجودين في المركز أجبرتهم على الفرار والتخلي عن الدراجات النارية التي صادرتها قوات الدفاع والأمن».
في 11 أكتوبر، قتل جنديان كانا يقومان بدورية الاثنين في انفجار عبوة ناسفة في فاراكوروسو قرب الحدود مع ساحل العاج.