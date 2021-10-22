قال آموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، إن المحادثات التي يأمل في إحيائها، ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة إذا أُريد لها النجاح.
وأضاف هوكشتاين خلال زيارته بيروت، أن إجراء المحادثات غير المباشرة العام الماضي بين الطرفين في وجود الولايات المتحدة والأمم المتحدة كان منعطفا مهما لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات.
وقال «ربما يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الدبلوماسية المكوكية أولاً من أجل تقييم مواقف الأطراف لتحديد إن كان هناك مجال للتفاوض، ثم العودة إلى الناقورة وإكمال المفاوضات».
وبدأ لبنان وإسرائيل محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة في أكتوبر 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة الناقورة اللبنانية.
وكان النزاع الحدودي البحري قد عرقل عمليات التنقيب في المنطقة التي يُحتمل أن تكون غنية بالغاز لكن المحادثات متعثرة منذ ذلك الحين. وقال هوكشتاين في مقابلة إنه يأمل ألا تستغرق المحادثات وقتاً طويلاً.
وأضاف «أعتقد أننا تعلمنا في هذا النوع من الجهود أن الأمر لو استغرق وقتاً طويلاً، فإنه لن يحدث». وتابع «ولذلك فنحن بحاجة إلى التركيز والتحرك سريعا».