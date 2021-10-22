قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن مصر تسجل نحو 300 زلزال على مدار العام، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني دخلونا لمنطقة الحزام الزلزالي، ولكن يحدث عدة تبعات للزلازل الكبرى التي تتخطى 5 ونصف درجة على مقياس ريختر الشهير.
وأضاف القاضي في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه يتم التجهيز في الوقت الحالي لتحديث كود البناء الزلزالي في البلاد، بحيث تكون المباني قادرة على تحمل الهزات الأرضية والزلزالية بالقوة التي أصبحت موجودة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه يتم تطبيق هذه الاستراتيجية في الأماكن الجديدة والمدن الحديثة بالفعل.
وأكد القاضي أنه تم تقديم الاستراتيجية الجديدة بالفعل لوزارة الإسكان المصرية، وذلك لبدء تطبيق كود البناء الجديد المقدم من المعهد، مشيرا إلى أن هناك عدة شركات خاصة متخصصة في هذا السياق استفادت من الدراسات الاستراتيجية والعلمية التي نفذها المعهد خلال السنوات الماضية وشاركها مع مؤتمرات كبرى عالمياً.
في سياق متصل، تشهد مصر وقوع عدة زلازل الفترة الأخيرة، كان آخرها صباح اليوم الخميس، حيث وصلت قوة الزلزال 3,6 على مقياس ريختر العالمي، فيما شهد نفس الأسبوع وقوع هزة أرضية هي الأكبر حيث وصل إلى 6,4 على نفس المقياس، الأمر الذي دفع مصر لعقد مؤتمر صحفي لتوضح الأسباب واتخاذ مزيد من الإجراءات.