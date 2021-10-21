دعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، دول مجموعة العشرين إلى توزيع أكثر عدلاً للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وناشد المدير العالم للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أكبر اقتصادات العالم بذل جهود جديدة لتوزيع أكثر عدلاً للقاحات في قمتها في العاصمة الإيطالية روما في الثلاثين من الشهر الجاري. ودعت منظمة الصحة العالمية، على مدار عدة أشهر، إلى مساعدة ملايين الأشخاص في البلدان الفقيرة للحصول على اللقاح. وأضاف تيدروس أنه تم تجاهل هذا النداء. وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى تطعيم 40 في المئة من الأشخاص في كل بلد بحلول نهاية العام. لهذا، هناك حاجة إلى 500 مليون جرعة لقاح، وهو ما يساوي ما يتم إنتاجه عادة في حوالي 10 أيام. ولكن وفقاً للمنظمة، يذهب الكثير من ذلك إلى البلدان الغنية. وذكر تيدروس أنه قد يكون من الصعب على 82 دولة تحقيق هدف تطعيم الـ 40 في المئة من سكانها. في ثلاثة أرباع هذه الدول، تكمن المشكلة الوحيدة في عدم توفر عدد كاف من جرعات اللقاحات.