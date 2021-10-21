حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على نحو متسارع في ألمانيا في الفترة المقبلة. وكتب المعهد، في تقريره الأسبوعي عن وضع وباء كورونا الصادر مساء اليوم الخميس "من المتوقع تسارع الارتفاع في أعداد الإصابات في بقية فصل الخريف والشتاء المقبل". وأشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ في حالات تفشي الإصابة داخل مؤسسات طبية وكذلك في دور رعاية ودور مسنين. وأضاف المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي عاد ليرتفع لأكثر من 50 حالة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاماً، وذلك لأول مرة منذ مايو الماضي. يذكر أن كبار السن معرضون، على نحو خاص، في حال العدوى لخطر الإصابة بمسار خطير من مرض كوفيد-19 أو حتى الوفاة. وسجل المعهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة الأسبوعية، كما كان الحال في الأسابيع الماضية بين الشرائح العمرية الأصغر سنا حيث تقل معدلات التطعيم. وطالب المعهد بضرورة العمل على تقليل خطر الإصابة بالعدوى وإسهام الأشخاص في انتشار المرض وخصوصا في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بغض النظر عن وضع التطعيم والمتعافين والاختبارات. ودعا المعهد كل الناس إلى مواصلة الالتزام بقواعد السلوك للحماية من العدوى: التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية والكمامة والتهوية وتطبيق التحذير من الإصابة بكورونا. وأوصى بتقليل المخالطات القريبة غير الضرورية وبتجنب الحضور إلى القاعات المغلقة على وجه الخصوص.