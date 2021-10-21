قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الخميس، إن حزب الله اللبناني يشكل أكبر تهديد للبنانيين. وأضاف جعجع، في مقابلة مع قناة (إم.تي.في) المحلية، إن حزبه ليس لديه قوات مسلحة. ونفى جعجع المزاعم التي أثارها بشأنه حزب الله، قائلا: «ما عندنا مقاتلون». وأضاف: «بكل صراحة حزب الله عنده هدف واحد الآن هو أن يوقف تحقيق المرفأ.. حزب الله بأعماله من 2005 أكبر تهديد لكل اللبنانيين». وقال جعجع: إن كلمة زعيم حزب الله، التي اتهم فيها حزب القوات بإطلاق النار يوم الخميس، «كانت مليئة بالمغالطات والإشاعات التي لا ترتكز على أي أساس من الصحة». من جهة أخرى، قال زعيم حزب القوات إنه «لا يعلم بأي طلب لسماع شهادته بشأن عنف بيروت» الذي راح ضحيته سبعة أشخاص، كانوا يتوجهون إلى مكان الاعتصام للمطالبة بتنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. وأفاد مصدر قضائي، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، استدعى جعجع للاستماع إلى إفادته بشأن التوترات التي شهدتها منطقة الطيونة في بيروت الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص. وشهدت منطقة الطيونة، التي يقع قربها مكتب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، تظاهرة احتجاجية الخميس الماضي اعتراضاً على مسار التحقيق في الانفجار.