فيضانات الهند ونيبال توقع 200 قتيل

نيودلهي (وكالات)

أعلنت السلطات الهندية، أمس، أن نحو مئتي شخص لقوا حتفهم جراء فيضانات مدمرة وانهيارات أرضية مستمرة منذ عدة أيام في الهند والنيبال، وأدت إلى طمر أسر بأكملها في منازلها، بينما تتوقع الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة. وارتفعت الحصيلة الرسمية، أمس، في نيبال إلى 88 قتيلاً، وفي الهند إلى 102. ويقول الخبراء: إن الظروف المناخية القصوى التي تزداد صعوبة توقعها، والتي ضربت جنوب آسيا في السنوات الأخيرة، سببها تغير المناخ، وتفاقمت بسبب إزالة الغابات وبناء السدود، إضافة إلى مسببات أخرى. وقتل 88 شخصاً على الأقل في نيبال، منهم عائلة مؤلفة من ستة أفراد بينهم ثلاثة أطفال، دمر منزلها بسبب انهيار مفاجئ من التربة والحطام.

وفي الهند، أكدت ولاية أوتاراخند، الواقعة في منطقة جبال هملايا، أمس، مقتل 55 شخصاً، من بينهم خمسة أفراد من العائلة نفسها دفنوا في منزلهم. كما تضررت العديد من الجسور والطرق وقطعت مدن كثيرة عن العالم. وكُلّف الجيش إعادة الاتصال والوصول إلى آلاف الأشخاص العالقين.

وقال وزير الدولة لشؤون الكوارث في هذه الولاية إس.موروغيشان: إن عدد القتلى قد يرتفع، إذ لا يزال كثر في عداد المفقودين، بمن فيهم 20 سائحاً كانوا يشقون طريقهم عبر نهر جليدي.

وقتل خمسة أشخاص في ولاية البنغال الغربية في شرق الهند، حيث أدى «تدفق الطين والصخور والمياه من تلال دارجيلنغ إلى تدمير 400 منزل»، حسبما ذكر وزير إدارة الكوارث جاويد خان، مضيفاً: «إنه تم إجلاء آلاف الأشخاص بعيداً عن الأنهار التي يتصاعد منسوب مياهها».