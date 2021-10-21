وزير الداخلية اللبناني: حريصون على أمن السعودية

بيروت (وكالات)

أكّد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي حرص بلاده على أمن الدول الشقيقة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وذلك خلال جولة له، أمس، في مطار رفيق الحريري الدولي.

وأكد مولوي أن «اللبنانيين حريصون على الأمن المجتمعي للدول الصديقة والشقيقة، خصوصاً المملكة العربية السعودية وسلامتها، وكل التجار والمزارعين والصناعيين في لبنان يتكلون على عملهم في المملكة العربية السعودية، كما في الدول العربية وعلى علاقتهم، سواء التجارية أو الصناعية وخصوصاً التصدير». وأضاف: «لحماية سمعة لبنان علينا أن نعمل لنضمن عدم إدخال أي ممنوعات إلى هذه الدول بما يضر بأمنها وسلامتها، سواء أسلحة أو مخدرات، لأن هذا المجتمع هو مجتمعنا جميعاً، لا سيما الدول العربية بعد الإشكالات التي حصلت». وكانت السعودية اتخذت قراراً بمنع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة، على خلفية ضبط شحنة مواد مخدرة.