بغداد تحذر من خطر عند الحدود السورية

هدى جاسم ( بغداد )

حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، من استمرار الخطر عند الحدود السورية، محدداً أهداف الساتر الأمني المنجز في الحدود المشتركة مع الجانب السوري، خصوصاً في مناطق الشمال الغربي، التي توجد بها تنظيمات إرهابية.

وبين أن «تأمين الحدود من الأولويات لدى القيادة العسكرية العراقية»، مؤكداً، أن «الحدود مع دول الجوار مؤمنة بشكل جيد بقوات من حرس الحدود، لكن ما يهمنا فرض السيطرة على كامل الحدود العراقية السورية، ومنع تسلل الإرهابيين باتجاه العراق». وأشار إلى وجود جهد استخباراتي كبير، منوهاً بالعمليتين اللتين نفذهما جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإلقاء القبض على نائب زعيم «داعش»، أبوبكر البغدادي، ومسؤول الإدارية والمالية في التنظيم والذي كان مسؤولاً أيضاً عن عدة عمليات إرهابية.

في سياق آخر، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة «التنف»، في المثلث السوري العراقي الأردني، بالزمان والمكان المناسبين. وأوضحت القيادة في بيان، أن الهجوم على القاعدة، مساء أمس الأول، متعمد وتم بطائرات مسيّرة، وأنها تجري تحقيقاً في الواقعة حالياً. وكانت طائرة مسيرة استهدفت، مساء أمس الأول، بأربعة صواريخ القاعدة الأميركية في «التنف»، وتشير مصادر إلى أن أصوات الانفجارات سُمعت بوضوح من على مسافات بعيدة في عمق البادية السورية.