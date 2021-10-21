«مؤتمر استقرار ليبيا»: إجماع على إجراء الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكدت الوفود العربية والدولية المشاركة في المؤتمر الوزاري، الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس أمس، ضرورة التزام السلطة التنفيذية الجديدة بخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، والتي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر، وضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من ليبيا في أقرب الآجال، جاء ذلك خلال كلمات وزراء خارجية وممثلين عن دول عربية وأجنبية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية ووفد أممي رفيع المستوى.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش: إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي اختتم أعماله أمس بصدور بيان ختامي، يشدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة، من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر.

وقالت المنقوش: جرى التأكيد على الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا، والتزامها التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

وأكدت المنقوش، في بيان، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر المقبل، موضحة أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة، وركيزة للتعايش السلمي، ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية، مشددة على دعم الحكومة الليبية للجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة التي عُقدت بجنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة في كلمته في افتتاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا التزامه بدعم المفوضية العليا للانتخابات، لتنفذ الانتخابات في موعدها، مشدداً على أن الحكومة جاءت من أجل استقرار وسلام ليبيا بعد سنوات من الانقسام السياسي.

وأشار إلى تشكيل لجنة حكومية لدعم تنفيذ الانتخابات ولتقديم كافة الدعم لجميع المؤسسات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن حكومته تعمل على استكمال توحيد مؤسسات الدولة والعمل بشكل فعال لإنهاء الأزمات المعيشية المتمثلة في قلة السيولة وانقطاع الكهرباء وإمدادات الوقود وتردي خدمات القطاع الصحي وعدم توفر اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا.

كما أكد الدبيبة أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا ليس تنصلاً من أي تعهدات التزمت بها حكومة الوحدة الوطنية، ولكنه تأكيد على استمرار دعمها لتنفيذ الانتخابات والمساهمة في توفير الظروف المناسبة لعقدها، وتشجيع الأطراف الليبية على احترام نتائجها، متوجهاً بالشكر للجنة العسكرية المشتركة «5+5» لجهودها المبذولة لتنظيم الملف العسكري، والذي يحتاج لجهود إضافية ودعم دولي لأهميته.

من جانبه، دعا الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن، مشدداً على حرص الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا، مؤكداً التزام بلاده بوحدة وسيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها.

فيما حثت روز ماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها، متعهدة بتقديم المساعدة الفنية لإجراء الانتخابات الليبية. وأعربت عن أملها في التوافق على مخرجات الانتخابات المقبلة، داعية إلى مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفق مقررات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». ولفتت إلى أن المنظمة تراقب وقف إطلاق النار عن كثب وتعمل مع الليبيين لضمان ذلك.

وبدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته بالمؤتمر، تضافر جهود المُجتَمعين للخروج بتوافق على تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في إطار زمني واضح، وتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار كافة، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووضع البرامج الملائمة لنزع الأسلحة بحوزة العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة.

وثمّن شكري جهود رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه في جهود إتمام المصالحة الوطنية، مؤكداً أهمية متابعة الجهود ذات الصلة من أجل استعادة اللُّحمة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي.

المنفي يبحث مع وفد أممي جهود «5+5»

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع رئيس الوفد المشارك نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر دعم واستقرار ليبيا، روز ماري دي كارلو، إنجاح الحوار السياسي الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تحقيق الاستقرار.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، أن الاجتماع، الذي حضره رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يان كوبيش»، ناقش ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث تم التأكيد على إجرائها بشكل متزامن وفي موعدها المحدد، وكذلك مساهمة الأمم المتحدة في دعم الاستحقاق الوطني، وأيضاً متابعة نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة. وأشادت دي كارلو بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، معبرةً عن سعادتها بتمثيلها للأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الوزاري الدولي لاستقرار ليبيا، مؤكدةً أن انعقاده في ليبيا رسالة سياسية مهمة للجميع. وأعربت عن أملها بنجاح المؤتمر، وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

السعودية: الليبيون قادرون على حل مشاكلهم

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن هناك إجماعاً عربياً ودولياً على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مضيفاً: إن رؤية المملكة كانت دوماً تؤكد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

وكان وزير الخارجية وصل، أمس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، الذي عقد اليوم بمشاركة دولية واسعة.

وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار طرابلس الدولي، وزير المالية الليبي خالد المبروك، وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية. وشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، ممثلون عن 31 دولة، لإعطاء دفع للمسار الانتقالي السلميّ والانتخابات التشريعية الليبية.