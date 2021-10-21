رئيس الوزراء العراقي: ورثنا تحديات كبيرة

بغداد (الاتحاد)

أفاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، بأن المسؤولية التي تقع على عاتق القيادات وقواتنا الأمنية مسؤولية تاريخية، وبيّن أن الجيش يقوم بمهام متعددة، تتمثل بحماية الحدود والأمن الداخلي، وملاحقة خلايا الإرهاب. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكاظمي مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة.

وأشار الكاظمي إلى التحديات الكبيرة، التي ورثها البلد منذ عام 2003، وما يزال يعيش تداعياتها، مشدداً على العمل بكل قوة لحماية الوطن وأبناء الشعب بأطيافه من كل المخاطر، وشدد الكاظمي على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري الدقيق، وتجنب المعلومات الكيدية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن عصابات «داعش» الإرهابية تحاول استغلال أي ثغرة.