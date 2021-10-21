اليمن.. جرائم الانقلابيين تتصاعد في «العبدية»

دينا محمود (لندن)

بالرغم من الخسائر الفادحة التي تتكبدها ميليشيات «الحوثي» الانقلابية خلال حملتها العدوانية المتواصلة منذ شهور للاستيلاء على مأرب، لا يزال قادتها يصمون آذانهم عن الدعوات الدولية المتصاعدة لوقف القتال، بهدف الحيلولة من دون تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة حالياً، في كثير من أنحاء هذه المحافظة اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية.

والحملة «الحوثية»، التي اشتدت وطأتها منذ مطلع فبراير الماضي، تمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى عشرات الآلاف من السكان في مديريات مأرب المختلفة، لاسيما مديرية العبدية التي يُحاصر فيها وحدها قرابة 37 ألف شخص.

وشدد عمال إغاثة يعملون لدى وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، على أن الميليشيات الانقلابية، تفرض منذ ثلاثة أسابيع على الأقل قيوداً مشددة على حركة سكان العبدية، وذلك وسط نزوح آلاف منهم من ديارهم في المديرية، في ظل عمليات قصف عشوائي وهجمات صاروخية، تتعرض لها المباني السكنية، ومرافق البنية التحتية.

ونقلت إذاعة «صوت أميركا»، عن اثنين من موظفي الإغاثة، أن الحصار «الحوثي» يمنع نقل الجرحى والمرضى إلى خارج المنطقة، التي لم تسلم المنشآت الطبية الموجودة فيها، والتي تقدم مساعدات طبية عاجلة للسكان، من اعتداءات الإرهابيين.

وأدت هذه الهجمات، التي تُنفذ باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة المفخخة، إلى مقتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال لا تتجاوز أعمار كثير منهم عامين.

وحدت هذه الممارسات العدوانية، بالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إلى التنديد بالتصعيد «الحوثي» في تلك المحافظة اليمنية الغنية بموارد الطاقة، مُشدداً على أن ما يقترفه المسلحون الانقلابيون هناك، يكشف عن «استخفاف سافر بسلامة المدنيين».