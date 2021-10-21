مجلس الأمن: على «الحوثيين» وقف التصعيد

نيويورك (وكالات)

أكدت المملكة العربية السعودية، أمس، أن بيان مجلس الأمن الدولي لمحاولة «الحوثيين» استهداف أراضيها، إدانة قوية للميليشيات الانقلابية. وفي كلمة الرياض أمام المجلس في اجتماعه، التي سلمها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أكدت المملكة على أن مبادئها لم تتغير عن الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

وأدان أعضاء المجلس، مساء أمس الأول، الهجمات التي تشنها الميليشيات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، معربين عن إدانتهم للعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبدالله وهجمات الطائرات من دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.

وجدد المجلس التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مؤكداً التزامه بحل سياسي للازمة في اليمن بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، داعياً إلى إنهاء حصار العبدية بمحافظة مأرب، ومؤكداً على ضرورة الوقف الفوري لتصعيد «الحوثيين» في مأرب.

ونوه البيان، بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن، مشدداً على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، إلى جانب دعم المجلس القوي لمسار رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي. كما طالب جميع الجهات الفاعلة بالعمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض، كاملاً، والتمكين من تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار، معرباً عن إدانته لتفجير السيارة المفخخة الذي استهدف وزير الزراعة والري والثروة السمكية ومحافظ عدن.

وأشار أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية «الحوثيين» عن ذلك.