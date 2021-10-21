أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أنه سيطلق حواراً وطنياً لإصلاح النظام السياسي. وأضاف سعيد، في بيان، أن الحوار سيعالج أيضاً إصلاح قانون الانتخابات. وأشار رئيس الجمهورية التونسية، في كلمته خلال اجمتاع مجلس الوزراء، إلى أنه «سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماماً عن التجارب السابقة». وأوضح سعيد، بحسب البيان الذي نشرته صفحة الرئاسة التونسية على موقع «فيسبوك»، أن الحوار «يتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس». وبيّن الرئيس سعيد أن «هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني»، مشدّداً على أن الحوار «لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج». وذكّر رئيس الجمهورية بأنه «بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول، بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي»، مجدّداً «رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية» لتونس أو الإساءة إليها.