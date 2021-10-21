حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا خلال فترة الشتاء.
وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في المنظمة الدولية إن زيادة الاختلاط الاجتماعي في الأماكن المغلقة بعد رفع القيود، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، تؤدي إلى زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في الكثير من البلدان في أنحاء أوروبا.
وأكد رايان، في إفادة صحفية «معظم هذه القيود لم تعد سارية الآن في كثير من البلدان. نرى ذلك يتزامن مع بدء موسم الشتاء الذي يفضل فيه الناس الأماكن المغلقة مع قدوم موجات البرد... يبقى السؤال حول ما إذا كنا سنخوض نفس تجربة العام الماضي مع تعرض النظم الصحية للضغط مرة أخرى».
وأضاف مدير برنامج الطوارئ في المنظمة أن روسيا سجلت، في الأيام الماضية، أعلى حصيلة يومية للوفيات في المستشفيات بسبب المرض منذ فترة طويلة جداً.