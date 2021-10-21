أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في هجوم إرهابي استهدف مسؤولاً حكومياً. وأوضحت الوزارة أن إرهابيين هاجموا موكب والي منطقة بانكيلير بالقرب من الحدود مع مالي. وأضافت الوزارة أنه أثناء الاشتباكات، التي وقعت بعد ذلك، اندلعت النيران في سيارتين تابعتين للجيش، مشيرة إلى أن الوالي نجا من الهجوم. ولا يزال من غير المعروف بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم. يشار إلى أن هناك العديد من الجماعات الإرهابية النشطة في النيجر، وفي دول أخرى في منطقة الساحل الأفريقي. ويتكرر وقوع مثل هذه الهجمات الخطيرة في دول الساحل الأفريقي، خاصة عند الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.