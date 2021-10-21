قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، اليوم الخميس، إن طالبان بحاجة إلى اتخاذ إجراء ضد عناصر يعتقد أنها شنت سلسلة من الهجمات على باكستان من قواعدها في أفغانستان.
والتقى محمود قرشي كبار مسؤولي طالبان خلال زيارته الأولى إلى العاصمة كابول منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.
تأتي الزيارة في الوقت الذي قتل فيه مسلحون، من حركة "طالبان باكستان"، خمسة من قوات الأمن الباكستانية في أحدث تفجير.
وقال مسؤول استخباراتي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد "لقد طلبنا منهم (طالبان أفغانستان) تحييد المسلحين بطريقة أو بأخرى".
وأضاف مسؤول آخر "هذا قطعاً أحد المواضيع الرئيسية في اجتماعات قرشي. وهذا هو أول اهتماماتنا".
ناقش قرشي، الذي رافقه رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني، أيضاً التعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، الذي نفذ هجمات مميتة في أفغانستان منذ سيطرت طالبان على السلطة.
وقال المسؤولون في إسلام آباد، إن اجتماعات اليوم الخميس تناولت إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين للتجارة.