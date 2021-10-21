المغرب يبدأ العمل بـ«جواز التطعيم» ضد كورونا

طابور لتلقي لقاح كورونا في المغرب

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بدأ المغرب، اليوم الخميس، العمل «بجواز التطعيم» ضد كوفيد-19 شرطاً حصرياً للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العمومية والمقاهي والفضاءات المغلقة.

يأتي هذا القرار «تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (...) وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية»، بحسب ما أوضحت الحكومة المغربية في بيان، داعية غير المطعمين إلى الإسراع بأخذ اللقاح.

ويستخدم المغرب لقاحات «سينوفارم» و«أسترازينكا» و«فايزر» في حملة التطعيم التي انطلقت في يناير 2021، وتهدف إلى تحقيق المناعة الجماعية لحوالي 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم نحو 36 مليوناً.

وتلقى أكثر من 21 مليون شخص جرعتي اللقاح، حسب آخر حصيلة رسمية. كما استفاد قرابة 800 ألف منهم من جرعة ثالثة بدأ العمل بها مطلع أكتوبر.

وأصبح الحصول على جواز التطعيم شرطا حصريا للتنقل بين المدن والبوادي والسفر خارج المغرب، ولدخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والفضاءات العمومية المغلقة عموما.

وأكد خبراء على أهمية هذا الإجراء «للتسريع بالعودة إلى حياة طبيعية»، و«حماية غير الملحقين أنفسهم ومحيطهم وعامة السكان من الخطر الذي يطرحونه».

وتراجع عدد الإصابات اليومية بالوباء والوفيات الناجمة عنه في الفترة الأخيرة بالمملكة بعد ارتفاع خلال الصيف، لكن وزارة الصحة حذرت الاثنين من أن احتمال ظهور موجة جديدة «يظل قائما». وجددت الدعوة إلى الإسراع بأخذ التطعيم واحترام التدابير الاحترازية.

كما أعلنت السلطات الأربعاء تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى ألمانيا وهولندا وبريطانيا، ارتباطا بتطور الوضع الوبائي في هذه البلدان.

المصدر: آ ف ب