كشف عدد الوفيات في القطاع الطبي جراء كورونا

طاقم طبي يعالج مرضى كورونا

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كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن تقديرات لعدد الوفيات في القطاع الطبي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إن ما بين 80 ألفاً و180 ألف عامل صحي توفوا بسبب مرض كوفيد-19 بين يناير 2020 ومايو من العام الحالي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مقدماً البيانات «لهذا السبب، من الضروري أن يكون تطعيم المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية».

وأضاف «تشير بيانات 119 بلداً إلى أن معدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا اللقاح بالكامل».





المصدر: رويترز