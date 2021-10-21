مقتل عناصر من «داعش» قرب حدود باكستان وأفغانستان

عناصر من الجيش الباكستاني

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها قتلت ثلاثة عناصر على الأقل من تنظيم «داعش» الإرهابي خلال مداهمة خارج مدينة بيشاور قرب الحدود مع أفغانستان.

وقالت الشرطة، في بيان، أن ثلاثة أو أربعة عناصر من التنظيم تمكنوا من الفرار من المداهمة التي نفذت إثر تلقي معلومات خاصة.

وأفاد مصدر أن المسلحين دخلوا باكستان من أفغانستان المجاورة.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة قتلت 11 مسلحاً على الأقل من تنظيم داعش المتشدد في مدينة كويتا الباكستانية عاصمة ولاية بلوشستان الغربية الواقعة على حدود أفغانستان أيضاً.

وسبق أن تبنى تنظيم «داعش» المتطرف هجمات عدة في باكستان، وبينها تفجير في كويتا عام 2019 أسفر عن مقتل 20 شخصاً.





المصدر: آ ف ب