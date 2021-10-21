قال ممثل للادعاء البريطاني، اليوم الخميس، إن المتهم بطعن عضو البرلمان البريطاني ديفيد أميس حتى الموت وصف نفسه بأنه عضو في تنظيم «داعش» الإرهابي وأنه كان قد وضع خطة لقتل نائب قبل سنوات. وقال جيمس كيبل، في جلسة في محكمة «وستمنستر» الابتدائية في العاصمة لندن التي مثل أمامها اليوم بعد أن وُجهت إليه تهم في وقت سابق «اعتبر نفسه منتمياً إلى داعش». كانت الشرطة وجهت إلى منفذ عملية طعن النائب حتى الموت، تهمة القتل تهمة القتل والإعداد لأعمال إرهابية. وقالت المصادر إن منفذ العملية هو علي حربي علي (25 عاما). وقُتل أميس، الأب لخمسة أطفال والبالغ 69 عاما طعنا خلال لقائه مؤيديه داخل كنيسة في دائرته الانتخابية، الأسبوع الماضي في ثاني جريمة من نوعها خلال السنوات الخمس الماضية تستهدف نائبا بريطانيا.