قالت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إن طعن النائب البريطاني ديفيد أميس حتى الموت الأسبوع الماضي في كنيسة كان عملاً إرهابياً. ووجهت الشرطة إلى منفذ الهجوم تهمة القتل والإعداد لأعمال إرهابية. وصدم مقتل النائب أميس، الطبقة السياسية البريطانية بعد خمس سنوات من مقتل نائب آخر، الأمر الذي قاد لمطالبات بزيادة تأمين أعضاء البرلمان. وقال نيك برايس، رئيس شعبة الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في إدارة الادعاء الملكي، «سنقول للمحكمة إن لجريمة القتل هذه علاقة إرهابية». وأضاف «كما إنه اتُهم بالإعداد لأعمال إرهابية. يأتي هذا بعد مراجعة للأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة في تحقيقها». ويمثل منفذ الهجوم، ويدعى علي حربي علي، أمام محكمة «وستمنستر» الجزئية بلندن. وقال مات جوكس، مساعد مفوض شرطة لندن للعمليات المتخصصة، إن الاتهامات جاءت بعد عمل مكثف من جانب المحققين. وأضاف «هناك تكهنات كبيرة في وسائل الإعلام بخصوص خلفية وتاريخ ودوافع الرجل المتهم حالياً». وأوضح أنه لم تتم عمليات اعتقال أخرى وأن الشرطة لا تجري عمليات بحث عن أي أناس آخرين فيما يتعلق بالجريمة.