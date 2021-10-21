أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها أسست صندوقاً خاصاً لتوفير السيولة المباشرة المطلوبة للأفغان عبر نظام يستفيد من أموال المانحين المجمدة منذ تولي حركة طالبان السلطة في أغسطس الماضي. وذكرت أنه في ظل «انهيار» الاقتصاد المحلي، الهدف هو ضخ السيولة للأسر الأفغانية لتمكينها من النجاة في فصل الشتاء والبقاء في ديارها رغم الأزمة. وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن ألمانيا، وهي من أوائل المساهمين، تعهدت بمبلغ 50 مليون يورو (58 مليون دولار أميركي) للصندوق وإنه على اتصال بمانحين آخرين. وأضاف شتاينر، في إفادة صحفية «يتعين علينا التدخل. يتعين علينا الحفاظ على اقتصاد الشعب. وإلى جانب الحفاظ على حياة البشر، يتعين الحفاظ على مصادر عيشهم». وتابع «لأنه بخلاف ذلك، سنواجه أوضاعاً في فصل الشتاء وفي العام المقبل لا يتمكن فيها ملايين الأفغان من النجاة بالبقاء في ديارهم وفي قراهم. ليس من الصعب فهم تداعيات ذلك». وتوقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني نحو 30 بالمئة هذا العام ومن شأن ذلك أن يفجر أزمة لاجئين ستؤثر على الدول المجاورة وأوروبا. وبعد وصول طالبان إلى السلطة جمدت أصول للبنك المركزي بالمليارات وعلقت مؤسسات مالية دولية الوصول للأموال على الرغم من استمرار المساعدات الإنسانية. وتوشك السيولة لدى البنوك على النفاد وارتفعت أسعار المواد الغذائية. وقال شتاينر «تركزت المناقشات، في الأسابيع القليلة الماضية، على كيفية إيجاد سبيل لجمع هذه الموارد، والالتزام الذي تعهد به المجتمع الدولي مرارا بعدم التخلي عن الشعب الأفغاني». وقالت كاني ويجناراجا، مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهادي إن الأموال ستقدم للعاملين الأفغان في برامج الأشغال العامة مثل برامج مكافحة الجفاف والفيضانات، وستقدم المنح للمشاريع الصغيرة. وأضافت أن دخلاً أساسياً مؤقتاً سيقدم لكبار السن والمعاقين الأكثر عرضة للخطر. وتابعت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدر تكلفة الأنشطة التي ستغطى في 12 شهراً بنحو 667 مليون دولار أميركي. وقالت «الجهد المبذول هنا هو التأكد من أن العملة المحلية هي التي تواصل تسيير الاقتصاد المحلي، ومن شأن ذلك أن يحول دون انهيار الاقتصاد الكلي بشكل كامل».