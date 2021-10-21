الجيش المصري: نمتلك قوة بحرية تردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا

شعبان بلال (القاهرة)

قال قائد القوات البحرية بالجيش المصري، الفريق أحمد خالد، إن بلاده تمتلك قوة بحرية متطورة تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالح مصر القومية وتعطي للأمة المصرية صوتاً مسموعاً وعلماً خفاقاً، قادرة ومستعدة دائماً لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة بكل كفاءة وحرفية واقتدار. جاء ذلك خلال احتفال القوات البحرية المصرية بعيدها الرابع والخمسين، حيث تضمن الاحتفال تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية لاستقبال الوحدات البحرية العائدة من مهام قتالية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة والتي أظهرت مدى الكفاءة التي يتمتع بها مقاتلو القوات البحرية المصرية. وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أن القوات البحرية في عيدها الرابع والخمسين تستحضر عظمة الماضي وتفتخر بما يتحقق في الحاضر من تطور التسليح والتدريب والعنصر البشرى المحترف، القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية التي تتناسب مع مطالب القوات البحرية الحالية. وهنأ الفريق أحمد خالد، خلال مؤتمر صحفي على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز ميسترال، رجال القوات البحرية بعيدهم الرابع والخمسين والذي يوافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات أكبر وحدة بحرية للعدو آنذاك، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. وأكد قائد القوات البحرية على الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحري. وأشار إلى أن توجه القوات البحرية هو تنفيذ رؤية القيادة السياسية لضمان عملية نقل تكنولوجيا التصنيع المحلي بأيدٍ وسواعد وعقول مصرية طبقاً لتخطيط دقيق يراعي عوامل الجودة مع التنفيذ في زمن قياسي، فضلاً عن تزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات، كما تم الانتهاء من تشييد وتطوير عدد (5) قواعد بحرية حديثة بمسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.