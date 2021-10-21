مصر.. زلزال جديد بقوة 3.9 على مقياس ريختر



شعبان بلال (القاهرة)

رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم الخميس، زالزالا جديدا بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر ولم يشعر به السكان.

وقال المعهد إنه رصد الزلزال في العاشرة والنصف صباحا اليوم الخميس وكان مصدره نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضي، وذلك في منطقة شرق كريت على بعد 390 كم شمال محافظة الإسكندرية المصرية.

وشدد المعهد على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة، بعد حالة القلق التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تكرار الزلازل خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت مصر، الثلاثاء الماضي أيضا، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر شعر بها سكان القاهرة دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.