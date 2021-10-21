بعد تعرضه لأزمة صحية.. محمود الخطيب الأكثر بحثا في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، تصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الأكثر بحثاً على موقع البحث العالمي جوجل، وسط تساؤلات من الجمهور حول تطورات حالته الصحية.

وبعد مشاركته في حفل تكريم الثنائي حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، تعرض الخطيب لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، ما تسبب في حالة من القلق في الوسط الرياضي، خاصة بين جماهير النادي الأهلي.

وحسب شهود عيان حضروا الحفل، فإن الخطيب عانى من آلام في عينه اليمنى، مؤكدين أن الخطيب أكد عدم قدرته على الرؤية بعد الحفل قائلاً: «أنا مش شايف»، ونُقل بعدها إلى أحد مستشفيات القاهرة لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وأعلن النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن الخطيب تعرض لأزمة صحية على إثرها تم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتتابع جماهير الكرة المصرية، خاصة الأهلي، بقلق تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، خاصة بعد تعرضه لأزمة صحية في وقت سابق وتلقيه العلاج خارج مصر.