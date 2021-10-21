الهند تصل إلى الجرعة المليار من لقاحات كورونا

أعلنت الهند أنها أعطت الخميس الجرعة المليار من اللقاحات المضادة لكورونا، بعد ستة أشهر من ارتفاع هائل في عدد الإصابات أثارت مخاوف من انهيار النظام الصحي. وقالت الحكومة الهندية، إن حوالى ثلاثة أرباع مواطني هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل، ونحو ثلاثين بالمئة تلقوا اللقاح بالكامل. وشهدت الهند ذروة كبيرة للوباء في أبريل ومايو سجلت خلالها أكثر من 400 ألف إصابة وأربعة آلاف وفاة يومياً، بينما واجهت المستشفيات وضعاً يفوق طاقتها وامتلأت المحارق بالجثث. لكن منذ ذلك الحين سجلت عدد الإصابات انخفاضاً حاداً إلى أقل من 15 ألف إصابة يومية وعادت معظم النشاطات إلى طبيعتها. والهند هي ثاني دولة تعطي مليار جرعة بعد الصين، حيث بلغ عدد الذين تلقوا جرعة من اللقاح أكثر من 2.3 مليار، وفقاً للحكومة الصينية. وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن شكره للعاملين في المجال الطبي، بينما وضعت إعلانات خاصة في محطات القطارات والمطارات وأضيئت أبنية بألوان العلم الهندي للاحتفال بهذا الإنجاز. وسيقدم وزير الصحة مانسوخ ماندافيا أغنية جديدة يؤديها المغني كايلاش خير، وعرضاً سمعياً بصرياً في القلعة الحمراء الموقع التاريخي في نيودلهي. وكتب وزير الصحة في تغريدة على تويتر: «مبروك للهند! هذه نتيجة القيادة المقتدرة لرئيس الوزراء صاحب الرؤية مودي».