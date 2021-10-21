مناطق في الصين تستعد لفرض إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

تستعد مناطق في شمال الصين لمزيد من قيود مكافحة كوفيد-19 بسبب موجة من حالات الإصابة تثير مخاوف من تفش أوسع نطاقاً، وطبقت ثلاث مناطق إغلاقات، في حين أوقفت بعض المدارس الدراسة وأرجأت شركة لصناعات الطيران والفضاء العمل على مشروع صاروخ. وأظهرت بيانات من اللجنة الوطنية للصحة اليوم الخميس تسجيل 13 إصابة جديدة محلية أمس، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ 16 أكتوبر إلى 42. البؤرة الجديدة التي تشمل بالأساس الشمال والشمال الغربي للبلاد امتدت إلى العاصمة بكين وإقليم خبي المجاور، حيث تعهد المسؤولون بفرض إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس، فيما يكثفون الجهود للاستعداد للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في فبراير. وسُجلت حالة محلية واحدة في بكين يوم 19 أكتوبر، كانت الأولى منذ أغسطس.