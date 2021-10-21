ليبيا.. نشر مراقبين أمميين لوقف النار

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أمس، بدء نشر المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الجاري.

وأكد كوبيش أن نشر المجموعة الأولى من المراقبين خطوة ستساهم في تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاح خطة العمل. كما ذكر المبعوث الأممي أن المراقبين سيستقرون في طرابلس، خلال الفترة الأولى، إلى حين الانتهاء من ترتيبات نشرهم في سرت، وسيتم عمل المراقبين بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والأطراف الليبية المعنية بموجب قرار مجلس الأمن 2570 لعام 2021، مشدداً على أهمية دعم الأمم المتحدة لجهود تنفيذ خطة العمل، إضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية للنهوض بمساري نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح القطاع الأمني في البلاد.

وفي هذه الأثناء، بحث رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، أمس، خطة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وكانت اللجنة وضعت آلية تنفيذية، لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في اجتماعها الأخير في مدينة جنيف السويسرية.

وفي طرابلس، بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، الموضوعات القانونية المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأبرزها ضرورة تطابق إجراءات الترشح مع القوانين واللوائح القانونية المعمول بها في هذا المجال.

وينطلق في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا، وذلك بمشاركة ممثلين عن دول إقليمية ودولية.

إلى ذلك، وجه عدد من الأحزاب والتكتلات والشخصيات الليبية، رسالة إلى الأمم المتحدة والدول المشاركة في مؤتمر دعم واستقرار ليبيا، تشدد على ضرورة تنفيذ العملية الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة بشكل متزامن، وعدم المساس بالأموال المجمدة، إلا في وجود سلطة ليبية موحدة وجسم تشريعي منتخب. وأكدوا أن المصالحة الوطنية تبدأ من داخل الحكومة المؤقتة، بعودة نائب الرئيس والوزراء والوكلاء المتوقفين عن أداء مهامهم، بسبب سياسة الإقصاء والتهميش وهيمنة الفرد ومحيطه.

الجيش الليبي يظهر جاهزية في «رعد»

نفذ اللواء 106 مجحفل، التابع للجيش الوطني الليبي، مناورة عسكرية حملت اسم «رعد 2021»، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أنواع كثيرة من الأسلحة البرية والجوية. وتدور المناورة حول ثلاثة محاور هي «السيطرة على شاطئ تتمركز به قوات معادية، ومهاجمة مواقع للعناصر الإرهابية، وأخيراً تنفيذ مهام حماية الحدود».

وانطلقت المناورة بتدريب إنزال لقوات مشاة الأسطول والقوات الخاصة، على هدف محتمل على أحد الشواطئ، تبعه فتح تشكيل من دبابات تي 72 للتعامل مع أي هجوم مضاد، واستخدمت في تلك المرحلة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف «آر بي جيه». وجاءت المرحلة الثانية من التدريب، وهو عبارة عن إنزال قوات خاصة عبر طائرات النقل العسكرية «مي 17»، خلف خطوط العدو، حيث تمكن رجال اللواء من تنفيذ المهام المنوطة بهم.

واختتمت المناورة بتنفيذ تدريب على أعمال تأمين الحدود، والتصدي لهجوم مباغت من الجماعات الإرهابية.