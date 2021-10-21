مالي تطلق حواراً مع المتطرفين

باماكو (أ ف ب)

عهدت السلطات في مالي رسمياً إلى وزارة الشؤون الدينية بملف الحوار مع بعض الجماعات المتطرفة، وكشفت علناً عن موضوع بقي حتى الآن سرياً نسبياً، في توقيت حساس في العلاقات مع فرنسا.

ولم تكن حقيقة المباحثات بين السلطات وبعض الجماعات المتطرفة موضع شك بالنسبة للخبراء منذ فترة، حتى قبل أن يعترف الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطاحه الجيش في أغسطس 2020، بوجود اتصالات في فبراير 2020.

وبينما قال المجلس العسكري الحاكم في باماكو إنه يؤيد الحوار، وكذلك الحكومة الانتقالية التي شكلها، فقد بقيا متحفظين في هذا الخصوص.

وأعطت وزارة الشؤون الدينية الأسبوع الماضي طابعاً رسمياً لهذا الحوار.