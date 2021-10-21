الكويت: شروط للعفو عن «محكومين»

الكويت (وكالات)

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم عفو عنهم.

وقال الوزير، في بيان: «حرصاً من سمو الأمير على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد اطلاعه على مناشدة ما يقارب الـ 40 عضواً من أعضاء مجلس الأمة وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، فقد قرر استخدام حقه الدستوري، وفقاً للمادة 75 من الدستور. وكلف كلاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو».

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري أيضاً انطلاق حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية مناقشة سبل تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد عودة الحياة الطبيعية «الحذرة»، ودخول الكويت للمرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية، وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمطعمين.

وقال الخالد، خلال مؤتمر صحفي، أمس، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة الإجراءات المتعلقة بجائحة «كورونا»: «نحن أمام مسؤولية جديدة هي الكويت ما بعد الجائحة».

ومن جانبه، أشار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إلى فتح الحدود الجوية والبرية للبلاد، للسماح بدخول المطعمين فقط.

وأوضح أن من «أسباب النتائج الطيبة، جهود الذين عملوا في الصفوف الأمامية دون كلل أو ملل».