ألمانيا تحبط إرسال مرتزقة لليمن

برلين (وكالات)

أوقفت نيابة مكافحة الإرهاب في ألمانيا أمس جنديين سابقين كانا يعتزمان تشكيل مجموعة من المرتزقة قوامها بين 100 و150 رجلاً مكونة بشكل رئيسي من شرطيين وجنود سابقين لإرسالهم للقتال في اليمن. وأشار بيان صادر عن النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه إلى أن هدف المجموعة كان التدخل في الحرب الأهلية في اليمن من خلال خوض القتال، وبعد ذلك في نزاعات أخرى. وجاء في البيان «أن الموقوفين أشيم أ. وأرند-أدولف ج، وهما ألمانيان، أبديا رغبتهما في إحلال السلام في منطقة الحرب الأهلية والدفع بمفاوضات سلام بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية».

وتم توقيف الجنديين بتهمة محاولة تشكيل منظمة إرهابية. ووفق البيان كان المشتبه بهما يرغبان في تقديم خدمات أيضا في نزاعات أخرى. وكان أحد المتهمين مسؤولاً عن تجنيد مرتزقة، وقد اتصل بالفعل، بحسب النيابة، بسبعة أشخاص على الأقل لهذا الغرض. وأكدت النيابة أنهما كانا ينويان عرض رواتب شهرية تبلغ 40 ألف يورو على عناصر سابقين في الجيش أو الشرطة الألمانية. كما أشارت النيابة إلى أن المشتبه بهما كانا على دراية بأن الوحدة التي سيقودانها ستكون حتما مطالبة بارتكاب أعمال إجرامية.

وأشارت إلى أن القوات الخاصة ألقت القبض على الرجلين في منطقة برايسغاو هوخشفارتزوالد وفي ميونيخ. وتم تفتيش شقتيهما وأملاك أخرى.