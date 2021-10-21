إسرائيل: إصابة بمتحورة نادرة

تل أبيب (وكالات)

رصدت إسرائيل على أراضيها أول إصابة بمتحورة للفيروس المسبب لـ«كوفيد-19»، متفرعة عن المتحورة «دلتا»، وتنتشر بالفعل في دول أوروبية عدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة. وذكرت الوزارة، في بيان، «جرى رصد المتحورة (ايه واي فور بوينت تو) (AY4.2)، المسجلة في دول أوروبية عدة، في إسرائيل».

وظهرت المتحورة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً قادم من أوروبا. وجرى التعرف عليه في مطار بن جوريون في تل أبيب، ووضع في الحجر الصحي، بحسب المصدر نفسه، مؤكداً عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين. ويثير ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسببها المتحورة «دلتا»، المخاوف من إمكانية تفش أكبر.

ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا، فرانسوا بالو، أن هذه المتحورة الجديدة لا تزال نادرة، ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الأخرى.