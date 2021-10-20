أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، «حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني».
وشدد البرهان لدى لقائه وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية، فيكي فورد، الأربعاء، على «الالتزام بالوثيقة الدستورية، والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني»، وفقا لموقع "سكاي نيوز".
وأشار إلى «متانة وأزلية العلاقات السودانية البريطانية، وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين»، مشيداً بـ«الدعم الذي ظلت تقدمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي».