انتهاء تحقيق بريطاني في «جرائم حرب» بالعراق

لندن (وكالات)

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009 انتهى بدون ملاحقات. وقال الوزير في رسالة إلى البرلمان: إن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل، والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو 2017 «أغلق أبوابه رسمياً».

وأضاف: إنه رغم توجيه 178 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي.

وتابع: «جرت إحالة خمسة أشخاص على النيابة في عام 2019، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليهم»، مشيراً إلى «التحدي الكبير» في مصداقية التهم الموجهة إليهم.

وأوضح أنه في بعض الحالات لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية «في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة» عن «الحصول على كل الأدلة المطلوبة، وهو ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت».