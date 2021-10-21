تدقيق بحسابات مصرف لبنان

بيروت (وكالات)

تستأنف شركة «ألفاريز ومارسال»، عمليات التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي في لبنان، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، بعد نحو عام من تعليقها لتعذر حصول الشركة على كافة المستندات المطلوبة. وأوردت الرئاسة أن رئيس الجمهورية ميشال عون التقى، أمس، المسؤول في شركة «الفاريز ومارسال» جايمس دانيال، الذي أطلعه «على مباشرة الشركة اليوم التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك». وقال مدير عام وزارة المالية اللبنانية جورج معراوي: «إن فريق الشركة وصل، وباشر الترتيبات»، مشيراً إلى أنه «بحسب العقد، لدى الشركة 12 أسبوعاً لجمع المعلومات وإعداد تقريرها». وأثار التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي العام الماضي جدلاً واسعاً في لبنان. وفي نوفمبر 2020، أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه. وقال المصرف المركزي وقتها: إن الحصول على تلك المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية. وفي ديسمبر، أقرّ مجلس النواب قانوناً نص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، لفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي.