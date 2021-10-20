أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، على الدور المهم للجامعة العربية في الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية بما يُسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويُعزّز وحدتها ويُرسّخ الأمن والاستقرار فيها، موجهاً الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمرّ به. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق له.
وبحسب بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية من القاهرة، فإن الرئيس قيس سعيد شدد خلال اللقاء على انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربّص بمصالحها، مؤكداً تشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ثقته في المسار الديمقراطي في تونس وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها، متمنيّاً للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتُحقق تطلّعاته نحو الاستقرار والنماء.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد غادر أمس الثلاثاء القاهرة متوجهاً إلى كل من تونس وليبيا للمشاركة في اجتماعات تعقد في الدولتين، حيث يشارك أبو الغيط في افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون والمقرر عقده في تونس تحت شعار «دورة التواصل والتجديد»، وهو المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة.