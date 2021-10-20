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بوتين يقر عطلة رسمية لأسبوع لاحتواء «كورونا»
الأربعاء 20 أكتوبر 17:18
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فلاديمير بوتين
عربي ودولي
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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية لأسبوع في روسيا في ظل الارتفاعات القياسية في أعداد ضحايا كورونا. ووفقاً لقناة «آر تي عربية»، فإن العطلة ستمتد من 30 أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر وستكون مدفوعة الأجر.
المصدر: وكالات
فيروس كورونا
روسيا
فلاديمير بوتين
كورونا
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