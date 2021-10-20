3 زلازل متتالية ضربت مصر خلال أقل من شهر، ما دفع للكثير من التأويلات حول موقف المنطقة العربية من الزلازل الفترة الأخيرة، حيث يشير الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري إلى أن مصر مرتبطة بعدة شبكات للزلازل، منها شبكة زلازل الخليج التي تقع في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
يقول القاضي لـ«الاتحاد»: إن المرصد المصري في حلوان، أو الشبكة التي تقع في أبوظبي يساعدان بشكل كبير في رصد عدد كبير من الزلازل يومياً، ما يساعد على التعرف على السلوك الزلزالي، وما ينتج عنه من تأثيرات على الأرض، ومع هذا التعاون نتج منتدى الزلازل الخليجي والذي تشارك فيه كافة الدول العربية تقريباً.
وأضاف القاضي أن الزلازل تحدث يومياً، لكن الشعور بها هو ما يختلف عليه بين المواطنين في كل العالم، فكلما كان الزلزال على عمق أكبر، زاد الشعور به من المواطنين، ومن ثم مع حدوث الزلازل يومياً، إلا أن زلزالين فقط هما ما شعر به السكان في مصر عامة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشار القاضي إلى أن مصر لا تقع ضمن مناطق حزام الزلازل، فهناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر تقع بالقرب من بعض المناطق النشطة زلزالياً مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى، لافتاً إلى أن مرونة المجتمع المصري حالياً لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.
وكشف القاضي في تصريحاته لـ«الاتحاد» عن تفاصيل خاصة حول تسبب سلوك المواطنين أحياناً في زيادة آثار الزلزال، مشيراً إلى أن حسن التصرف يقلل بشكل كبير من تأثير الزلازل، لكن هذا لا ينفي أن هناك توابع لكل زلزال، مشيراً إلى أن مصر رصدت 3 زلازل كتوابع للزلزال الذي ضرب مصر صباح أمس الثلاثاء، وشعر به السكان في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات.
في السياق ذاته، أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة هز البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان شعروا بالهزة، وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلومتراً من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.