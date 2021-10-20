دعا مسؤول في قطاع الصحة العامة البريطاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعادة فرض قيود جديدة في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والتي يمكن أن تغرق المستشفيات مع اقتراب الشتاء، وهو خيار مستبعد في الوقت الراهن.
الإصابات الجديدة وهي بين الأعلى في أوروبا تقترب من مستويات الشتاء الماضي وبلغت 50 ألفاً الاثنين.
وتبقى الوفيات ودخول المستشفيات أقل مع الإعلان عن 223 وفاة الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ مارس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى حوالى 139 ألف وفاة.
وقال ماثيو تايلور رئيس اتحاد «ان اتش اس» الذي يضم العديد من منظمات الصحة العامة لشبكة سكاي نيوز، «نحن في وضع حيث من المحتمل أن تتدهور الأمور في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. لذلك يجب أن نتحرك على الفور».
وأضاف أنه من دون اتخاذ إجراءات، سيزداد الضغط على النظام الصحي مع اقتراب فصل الشتاء، وهي فترة ضغط بشكل عام بالنسبة للمستشفيات».
في حين تم رفع معظم القيود في يوليو في انجلترا، حث ماثيو تايلور حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون على تفعيل خطتها البديلة التي تنص على أنه في حال تفاقم الأزمة الصحية يجب إعادة العمل ببعض الإجراءات مثل وضع الكمامات في الداخل أو العمل عن بعد. لكن في الوقت الراهن، استبعدت الحكومة تشديد القيود بعدما رفعت كل القيود تقريباً في يوليو الماضي، مفضلة الاستمرار في الاعتماد على حملة التلقيح.
وقال وزير الأعمال كواسي كوارتينغ لشبكة «سكاي نيوز»: «لا نريد العودة إلى الإغلاق أو فرض قيود جديدة».
وأضاف: «في الوقت الحالي، نريد الالتزام بإعطاء الجرعة المعززة» فيما تتباطأ عملية إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للشبان انتقادات.
وتابع أنه حول هذه النقطة الأخيرة «لا يزال يمكننا تحسين الأداء».