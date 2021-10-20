حصيلة قياسية جديدة من الوفيات بـ«كورونا» في روسيا

من روسيا

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سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، عدداً قياسياً جديداً للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أوج موجة وبائية قوية أرغمت الكرملين على التفكير في إجراءات على المستوى الوطني لوقف انتشار الوباء. وبلغ عدد الوفيات في الساعات الـ24 الماضية 1028 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو رقم قياسي حسب أرقام الحكومة التي أحصت 34073 إصابة جديدة. في الأيام الماضية، سجلت روسيا يوميًا تقريبًا حصيلة قياسية من الإصابات والوفيات بكوفيد في أوج انتشار الوباء بسبب بطء عمليات التلقيح وضعف القيود الصحية المفروضة. وفي ما يدل على قلق الكرملين، يترأس بوتين الأربعاء اجتماعاً حكومياً مخصصاً للوباء يمكن أن تعلن إجراءات جديدة في ختامه لوقف انتشار الفيروس. الثلاثاء، طلبت نائبة رئيس الوزراء الروسي المكلفة شؤون الصحة تاتيانا غوليكوفا إعلان أسبوع 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر عطلة في كل أنحاء البلاد. وسبق أن أعلن بوتين مراراً عن إجازات مماثلة بهدف الحد من تنقلات الناس وبالتالي وقف انتشار الفيروس.

المصدر: وكالات